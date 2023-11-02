الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1991.80 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى" بحسب رويترز. وأبقى الاحتياطي أمس أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع. وتراجع مؤشر الدولار 0.5 % ، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

