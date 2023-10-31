نيويورك تضيق الخناق على "إير بي إن بي"

أشعر بالأسف على مضيفي "إير بي إن بي" المساكين. واجه هؤلاء المضيفون شكاوى من الجيران لأعوام عديدة، ومنافسة من مساكن مدرجة مزيفة، وضيوفا سيئين عازمين على إقامة حفلات صاخبة. والآن يجب عليهم التعامل مع إجراءات صارمة من المدينة ومطالبات بخفض أسعارهم.

في سبتمبر، بدأت نيويورك تنفيذ حظر قائم على الإيجارات قصيرة الأجل. يتطلب القانون المحلي 18 من المضيفين تسجيل العقارات أو مواجهة غرامات. إنه تحد مباشر لانتشار منصات مثل إير بي إن بي. والنتيجة كانت انخفاضا في عدد العقارات المتوافرة.

لطالما ألقي باللوم على "إير بي إن بي" في تفاقم مشكلة نقص المساكن حول العالم. وطبعا أسعار الفائدة المنخفضة ونقص المخزون الجديد تعد من الجناة أيضا. لكن شركة إير بي إن بي تعد شريرة مناسبة أكثر من القوى الاقتصادية المجردة. تريد كندا معالجة ما تسميه نقص الوحدات المخصصة للإيجار. وحظرت فلورنسا أخيرا عمليات التأجير الجديدة قصيرة الأجل. وقد تتبعها مدن أخرى في ذلك.

يدعي برايان تشيسكي الرئيس التنفيذي لشركة إير بي إن بي، أن النتيجة ستكون ارتفاع التكاليف على جميع الأصعدة. هذا يبدو صحيحا. دون منافسة إير بي إن بي، ستشعر الفنادق بالحرية في رفع أسعارها. ويبدو أن تكاليف الإيجار قصير الأجل آخذة في الارتفاع. كما تظهر البيانات الواردة من موقع أول ذا رومز للتحليلات أن أسعار إير بي إن بي قد ارتفعت بالفعل في المدن الكبرى. في نيويورك، يبلغ متوسط سعر الإقامات قصيرة المدة 258 دولارا في الليلة، مقارنة بـ211 دولارا في بداية العام. وفي لندن قفزت من 207 دولارات إلى 289 دولارا.

هناك احتمال أن تنخفض الأسعار أكثر. أحد أهداف إير بي إن بي هو زيادة معروض المساكن المدرجة وتحسين قدرة الضيوف على تحمل التكاليف. وقد وعد تشيسكي بذلك على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا. أصدرت "إير بي إن بي" أخيرا أدوات تسمح للمضيفين برؤية المساكن المدرجة القريبة لمقارنة أسعارهم، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيض أسعارهم.

نشأت "إير بي إن بي" في أعقاب الأزمة المالية كوسيلة لربط الضيوف الزائرين بأسرة احتياطية يملكها المضيفون. لكنها سرعان ما تجاوزت إيواء السياح في منازل محلية. وأصبح المضيفون محترفين. بدلا من النوم على الأرائك القابلة للطي، قد يجد الضيوف أنفسهم الآن يسكنون عقارات مفروشة بالحد الأدنى والتي تم شراؤها كاستثمارات للإيجار. الأسعار قابلة للمقارنة بـالفنادق، خاصة عند إضافة رسوم التنظيف البغيضة بشدة.

حول العالم، تضم منصة إير بي إن بي ما يقارب 4.5 مليون مضيف. والسؤال هو كم عدد الأشخاص الآخرين الذين يمكنها جذبهم. تعد إضافة مزيد من العقارات أولوية. لاحظ الارتفاع في الإنفاق على التسويق. ارتفعت تكاليف المبيعات والتسويق نحو 28 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق. بدلا من إعلانات محرك البحث، تعمل إير بي إن بي على رفع مكانتها من خلال العروض الترويجية مثل الليالي المجانية في نسخة واقعية من بيت الأحلام لباربي (الدمية الشهيرة) في مدينة ماليبو.

نجحت إير بي إن بي في الحفاظ على انخفاض التكاليف. وهذا يعني هوامش عالية. لقد كانت مربحة فقط منذ 2022، ما يساعد على تفسير القفزة الكبيرة في صافي الدخل على أساس سنوي. لكن هامش صافي الدخل البالغ 26 في المائة ارتفع أيضا.

والآن نأتي إلى الأخبار السيئة. تجاوز سعر سهم شركة إير بي إن بي مؤشر إس آند بي 500 هذا العام. لكنه انخفض 43 في المائة عن أعلى مستوى له في نوفمبر من 2021. عند إلقاء نظرة على نتائج الربع الثاني ستلاحظ أن التباطؤ في نمو السوق المحلية يصبح واضحا. نعم، ارتفعت الإيرادات 18 في المائة في الربع الماضي. لكن في الولايات المتحدة، زادت الإيرادات بما يقل عن 9 في المائة. وفي العام الماضي ارتفعت 33 في المائة.

عندما يتم تقدير شركة قيمتها 78 مليار دولار بوصفها شركة نمو، يجب على المستثمرين التفكر مليا.

هناك طريقة واحدة محتملة سهلة لزيادة الإيرادات والهوامش. مثل أمازون وأوبر ونتفليكس من قبلها، يمكن لشركة إير بي إن بي إضافة الإعلانات. إن فرض رسوم على المضيفين للترويج للمساكن المدرجة من شأنه أن يزيد المبيعات. وإذا لم ينتعش النمو المحلي، فتوقع ظهور الإعلانات.