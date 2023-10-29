ارتفاع أرباح "التصنيع" 357% خلال 3 أشهر إلى 78 مليون ريال

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 831.9 887.1 -6.22 889.2 -6.44 إجمالي الربح (الخسارة) 156.4 130.1 20.21 143.5 8.99 الربح (الخسارة) التشغيلي 184.2 179 2.9 52.4 251.53 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 78.2 17.1 357.31 31.4 149.04 إجمالي الدخل الشامل -23.5 -7.4 217.57 -29.6 -20.61 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي





بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 2,609.9 2,943.4 -11.33 إجمالي الربح (الخسارة) 414.9 677.4 -38.75 الربح (الخسارة) التشغيلي 398 1,285.3 -69.03 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 191.7 623.2 -69.24 إجمالي الدخل الشامل 36.2 821.3 -95.59 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 9,651.2 9,526.6 1.31 ربحية (خسارة) السهم 0.29 0.93 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة بسبب ارتفاع الكميات المبيعة لمعظم المنتجات وانخفاض متوسط تكاليف اللقيم وانخفاض صافي تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى. بالرغم من انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار البيع لمعظم المنتجات وتسجيل خسائر في حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة بسبب ارتفاع الكميات المبيعة لمعظم المنتجات وانخفاض طفيف في متوسط تكاليف اللقيم وانخفاض صافي تكاليف التمويل وانخفاض حصة الشركة فى خسائر الشركات الزميلة بسبب التعديل غير المتكرر طبقا للمعاييرالدولية لأعداد التقاريرالمالية IFRS لمخصص التقييم المتعلق بالضريبة المؤجلة للأصول المسجلة بالربع السابق من قبل شركة زميلة (ترونكس القابضة). بالرغم من انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض الإيرادات الاخرى وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة.