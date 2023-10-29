ارتفاع أرباح "صناعة الورق" 261% في الربع الثالث إلى 22.4 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 195.49 161.63 20.95 202.18 -3.31 إجمالي الربح (الخسارة) 67.27 38.68 73.91 64.13 4.9 الربح (الخسارة) التشغيلي 31.68 12.82 147.11 31.35 1.05 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 22.42 6.21 261.03 21.15 6 إجمالي الدخل الشامل 22.07 7.1 210.84 21.13 4.45 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 614.95 502.62 22.35 إجمالي الربح (الخسارة) 183.58 128.28 43.11 الربح (الخسارة) التشغيلي 81.73 38.32 113.28 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 52.12 40.57 28.47 إجمالي الدخل الشامل 51.84 40.83 26.96 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 453.16 253.39 78.84 ربحية (خسارة) السهم 1.55 1.47 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو الملحوظ في المبيعات بنسبة 20.9 في المائة وذلك نتيجة زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية ما إدى الى تحسن كبير في قيمة مجمل الربح بنسبة 73.9 في المائة وصافي الربح بنسبة 261.2 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد للفائف الورقية في أبريل 2023، حيث زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 31 في المائة بعد تشغيل الخط الجديد ومع ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج الثابتة.

وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بقيمة 5.9 مليون ريال شاملة مصاريف الشحن إلى العملاء نتيجة زيادة كمية المبيعات وأيضا ارتفاع في المصاريف التمويلية بقيمة 2.8 مليون ريال في الربع الحالي نظرا لارتفاع تكلفة التمويل محليا وعالميا.

يعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى التحسن في نسبة مجمل الربح، حيث حققت الشركة نسبة 34.4 في المائة للربع الحالي مقارنة مع 31.7 في المائة للربع السابق.

بلغت إيرادات الشركة للربع الثالث من العام الحالي 195.49 مليون ريال، مقارنة بـ 161.63مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 20.9 في المائة ومقارنة بالربع السابق 202.18 مليون ريال بانخفاض قدره 3.3 في المائة. كما بلغت الإيرادات خلال الفترة الحالية والمنتهية في 30 سبتمبر 2023 (تسعة أشهر) 614.95 مليون ريال، مقابل 502.62 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة ارتفاع 22.3 في المائة.

وبلغت الأرباح المبقاة كما في 30 سبتمبر 2023 115.93 مليون ريال تشكل نسبة 34.4 في المائة من رأس المال.

وقد بلغت ربحية السهم العائدة إلى المساهمين في الشركة في الفترة الحالية ربح 1.55 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت ربح 1.47 ريال.