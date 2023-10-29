"العربية للتعهدات الفنية" توقع عقد إنشاء وتشغيل اللوحات الإعلانية في مطار الملك خالد

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية أنها وقعت عقد إنشاء وتشغيل اللوحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض مع شركة مطارات الرياض.

وأوضحت أن مدة العقد 10سنوات، تبدأ اعتباراً من01 يناير 2024 وقابلة للتجديد لمدة أخرى أو مُدد مُماثلة باتفاق الطرفين كتابياً، مضيفة أن العقد يحتوي على فترة تجهيز وإعداد تصل حتى 12 شهراً.

وأشارت إلى هذا العقد يستند إلى نموذج مشاركة نسبة من الإيرادات أو الحد الأدنى السنوي المضمون -أيهما أعلى، مبينة أنه خلال السنة الأولى من العقد، سيتم مشاركة نسبة من الإيرادات المحققة مع شركة مطارات الرياض دون تطبيق الحد الأدنى السنوي المضمون، وبدايةً من السنة الثانية حتى نهاية العقد، سوف يستند نموذج العمل على مشاركة نسبة من الإيرادات أو الحد الأدنى السنوي المضمون -أيهما أعلى.

وأضافت أن إجمالي مبالغ الحد الأدنى السنوي المضمون بدايةً من السنة الثانية وحتى السنة العاشرة يبلغ 1.82 مليار ريال حيث سيتم توزيعها بين التسعة سنوات بشكل تصاعدي، وذلك حسب بنود العقد. وسوف يبدأ الأثر المالي بالظهور اعتباراً من الربع الأول من العام 2024م.