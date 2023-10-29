"أملاك العالمية" تربح 5.5 مليون ريال في الربع الثاث بانخفاض 77 %

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 76,321 82,229 -7.18 72,833 4.79 صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 37,978 63,007 -39.72 41,642 -8.8 إجمالي ربح (خسارة) العمليات 38,228 64,314 -40.56 42,086 -9.17 صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 6,962 28,579 -75.64 7,891 -11.77 صافي الربح (الخسارة) 5,570 25,052 -77.77 6,313 -11.77 اجمالي الدخل الشامل 5,694 30,562 -81.37 13,675 -58.36 إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 999 8,444 -88.17 3,450 -71.04 إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 30,267 27,291 10.9 30,745 -1.55 جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي





بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 218,072 219,449 -0.63 صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 121,985 166,620 -26.79 إجمالي ربح (خسارة) العمليات 122,824 171,361 -28.32 صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 27,847 91,570 -69.59 صافي الربح (الخسارة) 22,922 80,736 -71.61 اجمالي الدخل الشامل 25,427 103,738 -75.49 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) 1,187,944 1,217,749 -2.45 الموجودات 3,626,515 3,433,675 5.62 الاستثمارات 893 998 -10.52 محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 3,465,168 3,281,104 5.61 إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 5,631 -4,144 - إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 89,346 83,935 6.45 ودائع العملاء - - - ربحية (خسارة) السهم 0.25 0.89 جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

حققت الشركة صافي ربح بلغ 5.57 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل صافي ربح 25.05 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022 بإنخفاض قدره 77.77%.

يعود سبب الإنخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى:

- تحقيق الشركة أرباح إستثنائية غير متكررة خلال الربع المماثل من العام الماضي مقارنة بالربع الحالي نتيجة لإعادة تقييم حقوق الخدمات .

- أرتفاع بالتكاليف التمويلية .

- أرتفاع بالتكاليف التشغيلية قبل مخصص الخسائر الائتمانية و الخسائر الاخرى .