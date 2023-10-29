"أملاك العالمية" تربح 5.5 مليون ريال في الربع الثاث بانخفاض 77 %

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|76,321
|82,229
|-7.18
|72,833
|4.79
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|37,978
|63,007
|-39.72
|41,642
|-8.8
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|38,228
|64,314
|-40.56
|42,086
|-9.17
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|6,962
|28,579
|-75.64
|7,891
|-11.77
|صافي الربح (الخسارة)
|5,570
|25,052
|-77.77
|6,313
|-11.77
|اجمالي الدخل الشامل
|5,694
|30,562
|-81.37
|13,675
|-58.36
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|999
|8,444
|-88.17
|3,450
|-71.04
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|30,267
|27,291
|10.9
|30,745
|-1.55
|جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|218,072
|219,449
|-0.63
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|121,985
|166,620
|-26.79
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|122,824
|171,361
|-28.32
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|27,847
|91,570
|-69.59
|صافي الربح (الخسارة)
|22,922
|80,736
|-71.61
|اجمالي الدخل الشامل
|25,427
|103,738
|-75.49
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة)
|1,187,944
|1,217,749
|-2.45
|الموجودات
|3,626,515
|3,433,675
|5.62
|الاستثمارات
|893
|998
|-10.52
|محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|3,465,168
|3,281,104
|5.61
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|5,631
|-4,144
|-
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|89,346
|83,935
|6.45
|ودائع العملاء
|-
|-
|-
|ربحية (خسارة) السهم
|0.25
|0.89
|جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
حققت الشركة صافي ربح بلغ 5.57 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل صافي ربح 25.05 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022 بإنخفاض قدره 77.77%.
يعود سبب الإنخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى:
- تحقيق الشركة أرباح إستثنائية غير متكررة خلال الربع المماثل من العام الماضي مقارنة بالربع الحالي نتيجة لإعادة تقييم حقوق الخدمات .
- أرتفاع بالتكاليف التمويلية .
- أرتفاع بالتكاليف التشغيلية قبل مخصص الخسائر الائتمانية و الخسائر الاخرى .
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