وفاة بطل مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

عثر على الممثل ماثيو بيري الذي اشتهر بتقديم دور تشاندلر بينج في مسلسل "فريندز" الشهير ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز". وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على بيري في "جاكوزي" بالمنزل.

وقال متحدث باسم قسم شرطة لوس أنجلوس لمجلة "بيبول" إن الضباط استجابوا لاتصال على عنوان بيري بخصوص وفاة رجل في الخمسينيات من عمره، لكن لم يتم التأكد من هوية المتوفي.

لعب بيري دور تشاندلر بينج في مسلسل فريندز على مدار عشرة أعوام، وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في 2002.