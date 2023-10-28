الوظائف الجشعة .. إجحاف وإعاقة للتقدم في المساواة

لماذا لا تزال مداخيل النساء عادة أقل من مداخيل الرجال؟ لا يوجد شخص أفضل من المؤرخة الاقتصادية كلوديا جولدين، الحائزة جائزة نوبل في الاقتصاد لـ2023، للإجابة عن هذا السؤال. إذ تخبرنا إجابتها كيف نحارب الإجحاف، ولكنها تخبرنا أيضا كيف نوجد حياة عمل أكثر حكمة وإنتاجية للجميع.

دعونا نشير إلى بعض التفسيرات الواضحة التي تؤدي جميعها دورا. هناك تمييز صريح، وهو الأمر الذي درسته جولدين مع سيسيليا روس في دراسة مشهورة لفرق الأوركسترا الأمريكية الرائدة. عندما بدأت تلك الفرق الموسيقية في مطالبة المتقدمين للوظائف بتقديم عروض الأداء من خلف ستار، زادت نسبة النساء اللاتي تم قبولهن بشكل كبير.

ثم هناك سؤال عن الخيارات المهنية المنطقية للمرأة التي قد تصبح حاملا. في الستينيات، لم تكن حبوب منع الحمل متاحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وكانت شهادات القانون والطب وطب الأسنان والإدارة يهيمن عليها الذكور بالكامل في 1970. ولا عجب: فقد كان الاستثمار في مهن كهذه مكلفا ومحفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى امرأة شابة قد تجد نفسها فجأة أما شابة.

لقد أظهرت جولدين وزميلها (وزوجها) لورانس كاتز أنه مع إعطاء الولايات المتحدة النساء حرية الوصول إلى حبوب منع الحمل خلال السبعينيات، اندفعت الشابات إلى هذه التخصصات. وعبر منح النساء سيطرة غير مسبوقة على خصوبتهن، سمحت لهن حبوب منع الحمل بالاستثمار في حياتهن المهنية.

ولكن، بالنسبة إلى نساء كثيرات، فإن حبوب منع الحمل ليست وسيلة لمنع الأمومة تماما، ولكنها وسيلة لتأخيرها إلى وقت أكثر ملاءمة. وهو ما يقودنا إلى يومنا الحاضر. تشير أبحاث جولدن إلى أن جزءا كبيرا من الفجوة بين الرجال والنساء يمكن وصفه بشكل أكثر دقة على أنه فجوة بين الأمهات وغير الأمهات.

السبب؟ هناك وظائف معينة - "وظائف جشعة" - في الأغلب ما تدفع أجورا جيدة جدا ولكنها تتطلب ساعات عمل طويلة ولا يمكن التنبؤ بها. (لم تصغ جولدن هذا المصطلح. فقد استخدمه لأول مرة عالما الاجتماع لويس كوزر وروز لوب كوزر، وهما زوجان. استخدما الفكرة لوصف المؤسسات التي "تسعى إلى الولاء الحصري الكامل"، واستخدمتها جولدن لوصف مطالب الأمومة).

إذن ما الوظيفة الجشعة؟ إذا كنت قد تحتاج إلى العمل لوقت متأخر، أو الرد على مكالمات عمل هاتفية في عطلة نهاية الأسبوع، أو السفر إلى سنغافورة لحضور اجتماع، كل ذلك دون سابق إنذار ومع الافتراض المطلق بأنه لن يعيقك أي شيء آخر عن فعل ذلك، فأنت تعمل في وظيفة جشعة. وإذا كنت أيضا مقدم الرعاية الأساسي للأطفال، كما فهمت روز لوب كوزر، فهذه وظيفة جشعة أيضا، ويمكن الجدال بأنها أكثر جشعا من أي وقت مضى. ومن طبيعة الوظائف الجشعة أنه لا يمكنك أن تعمل في وظيفتين جشعتين في آن واحد.

ومن ثم، فإن الترتيب الشائع بين الأزواج ذوي التعليم العالي والقادرين على العمل بدرجة كبيرة هو أن يقوم أحدهم (غالبا المرأة) بوظيفة الأمومة الجشعة غير مدفوعة الأجر، ربما إلى جانب وظيفة مدفوعة الأجر أكثر مرونة، بينما يتولى الآخر (غالبا الرجل) الوظيفة الجشعة ذات الأجر العالي كمحامي شركة أو مصرفي استثماري أو مدير تنفيذي برتبة عالية.

لا يوجد شيء محتوم في هذا الشأن. يمكن للزوجين توظيف مربية تعيش معهم: وهذه وظيفة جشعة أخرى. أو يمكن أن يعمل كلاهما في وظائف مرنة حيث يكون التوقع هو أن الأسرة تأتي في المقام الأول. لكن كلا الخيارين يأتيان بثمن باهظ، حيث إن الوظائف الأكثر سخاء من حيث الأجر عادة ما تكون جشعة. وكما تقول جولدين في كتابها "المهنة والأسرة" الصادر في 2021، "بينما يجد خريجو الجامعات شراكات في الحياة ويبدأون في التخطيط لتكوين أسر، فإنهم يواجهون، بعبارة واضحة جدا، الاختيار بين زواج متساوي الجوانب بين الطرفين وزواج بمال أكثر".

يمكن للزوجين أن يقلبا الأعراف المتعلقة بالجنسين، حيث تعمل المرأة لساعات غير متوقعة وتسافر على متن الرحلات الجوية إلى سنغافورة، بينما يكون الرجل هو الذي يقل الأطفال من المدرسة وإليها ويتخلى عن كل شيء عندما تكون هناك حالة طوارئ. وبصرف النظر عن بضعة أسابيع قبل وبعد الولادة، فهذا ممكن تماما. لكن الأمر يظل غير معتاد، لذا سيقضي كل منهما وقتا في التبرير لنفسه.

ماذا نستطيع أن نفعل؟ يمكننا جميعا أن نتحدى الافتراض القائل إن الأم هي التي يجب أن تخطط لرعاية الأطفال وأن تتعامل مع حالات الطوارئ حتى يتمكن زوجها من التركيز على وظيفته الجشعة. ولكن علينا أيضا أن نتساءل لماذا لا تزال وظائف كثيرة جشعة؟ تقارن جولدين بين المحامين والصيادلة. فالمحاماة وظيفة جشعة في جوهرها، حيث يأتي أكبر قدر من الأموال عندما تكون شريكا في مكتب للمحاماة - وهي وظيفة لا تتوافق مع كونك الشخص الذي يترك كل شيء عندما يسقط طفلك من الأرجوحة في ملعب المدرسة.

في المقابل، يمكن أن تحصل على أجر جيد جدا بوصفك صيدليا، رغم أن كثيرا من الصيادلة لديهم وظائف غير جشعة. في الولايات المتحدة، أكثر من نصف الصيادلة من النساء والفجوة في الأجور بين الجنسين في الصيدلة ضئيلة. تقول جولدين إن هذه مسألة تصميم وظيفي: فالصيادلة يعملون في فرق ويمكن استبدال بعضهم بعضا. فإذا لم يكن شخص ما متاحا للعمل، فيمكن لشخص آخر أن يغطي مكانه.

لماذا لا يتم تصميم وظائف أكثر بهذه الطريقة؟ يتطلب الأمر جهدا واهتماما لإنشاء وظائف قابلة للتبديل. يجب أن تكون العمليات موحدة، وأن يتم الاحتفاظ بسجلات ممتازة، وتحديد المهام ومراقبتها باستخدام نظام سير مناسب للعمل بدلا من قفز الجميع على البريد الإلكتروني لمعرفة من تولى زمام العمل. هذه الأنظمة الأفضل لا تسمح فحسب لأفضل العاملين بالعمل في ظل ظروف غير جشعة، بل تسمح أيضا بعمل جماعي أفضل وتقليل الإرهاق. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بصلاحية إجراء هذه التغييرات لم ينظروا إليها بعد على أنها تستحق كل هذا العناء.

إن أملي - وأمل جولدين أيضا - هو أن تساعد الصدمة التي أحدثتها الجائحة على ممارسات العمل في كل مكان على إطلاق العنان لأنظمة أفضل، ما يؤدي إلى مزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين وكثير من الفوائد الأخرى إلى جانب ذلك. لكنها مؤرخة وليست عرافة. يجب أن ننتظر ونرى. أو يجب علينا الكفاح من أجل التغييرات التي نريدها.