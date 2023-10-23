"بريتش ستيل" تخطط لإلغاء 2000 وظيفة

تستعد مجموعة "بريتش ستيل" لإلغاء ما يصل إلى ألفي وظيفة في إطار برنامج لخفض التكاليف، بحسب ما أفاد تقرير إعلامي، رغم مساعي مالكيها الصينيين للحصول على حزم دعم كبيرة من الحكومة البريطانية.

وبحسب "الفرنسية"، يعتقد بأن خفض عدد الموظفين الذي أعلنته "صنداي تايمز" جزء رئيس من خطة استبدال أفران الصهر العاملة بالفحم بفرن قوس كهربائي لإنتاج صلب مراع أكثر للبيئة.

ويمكن لهذا التحول بأن يفسح المجال لحصول مجموعة "جنجيه" الصينية المالكة لـ"بريتش ستيل" منذ 2020 على تمويل جديد يشمل مبلغا من تمويل دافعي الضرائب يصل إلى 300 مليون جنيه استرليني، وفق التقرير.

وأفاد ناطق باسم "بريتش ستيل" بأن الشركة ملتزمة "بتوفير وظائف طويلة الأمد وتعتمد على المهارة وبأجور جيدة لآلاف الموظفين ولأعداد أكبر ضمن سلاسل إمدادنا". لكنه أضاف أن الشركة تواصل تقييم خياراتنا.

ولفت تقرير "صنداي تايمز" إلى أن أي قرار نهائي لم يصدر بشأن الشطب المحتمل لأكثر من ألفي وظيفة.

وذكرت صحيفة "ذي جارديان" أن "بريتش ستيل" تواجه خسائر يعتقد أنها بلغت 30 مليون جنيه استرليني (36 مليون دولار) شهريا.

وأشارت إلى أن إلغاء الوظائف سيؤثر في قوتها العاملة المكونة من 4500 موظف في معمل سكونثورب ومقر الشركة في شمال شرق انكلترا.

أكدت الحكومة البريطانية بدورها أن "التزامها حيال قطاع الصلب في المملكة المتحدة واضح"، مشيرة إلى زيادة التمويل لتسهيل إنتاج الصلب المراعي للبيئة من قبل "تاتا ستيل" في موقعها في بورت تالبوت في جنوب ويلز.

أضاف ناطق باسم الحكومة "نواصل العمل عن كثب مع القطاع، بما في ذلك بريتش ستيل، لضمان مستقبل مستدام وقائم على التنافسية بالنسبة لقطاع الصلب في المملكة المتحدة".

ورفضت مجموعة "جنجيه" التعليق.

أعلنت المجموعة في فبراير خطة لإلغاء ما يصل إلى 260 وظيفة في بريطانيا بعدما تأثرت بارتفاع تكاليف الطاقة.