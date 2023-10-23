"ينساب" تخسر 161 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 164%

أعلنت شركة "ينبع الوطنية للبتروكيماويات" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 "تسعة أشهر".

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 1,097.9 1,590.5 -30.97 1,322.9 -17.01 إجمالي الربح (الخسارة) -44 69.6 - 92.2 - الربح (الخسارة) التشغيلي -153.4 -28.5 438.25 13 - صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -161.3 -61 164.43 27.4 - إجمالي الدخل الشامل -93.9 56.1 - 48.1 - جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي





بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 3,087.8 5,638.8 -45.24 إجمالي الربح (الخسارة) -191.5 914 - الربح (الخسارة) التشغيلي -507 609.7 - صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -503.6 510.6 - إجمالي الدخل الشامل -435.6 852.1 - إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 12,349.6 14,050.9 -12.11 ربحية (خسارة) السهم -0.9 0.91 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة بسبب عطل فني كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 21 أغسطس 2023 إضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالرغم من انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.