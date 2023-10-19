"أمازون" تكثف اعتمادها على الروبوتات لتعزيز سرعة عمليات التوصيل

قدمت "أمازون" الأربعاء روبوتات جديدة لمستودعاتها ومسيّرات جديدة من شأنها السماح للمجموعة الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية بتعزيز ورقتها الرابحة الأساسية، أي عمليات التوصيل الفائقة السرعة.

فخدمة Prime Air ("برايم إير") المخصصة للتوصيل بطائرات من دون طيار في أقل من ساعة، والمتوافرة راهناً في مدينتين أميركيتين بولايتي تكساس وكاليفورنيا، ستتاح في موقع ثالث في الولايات المتحدة، وكذلك في إيطاليا والمملكة المتحدة، بحلول نهاية سنة 2024.

ومع أن النطاق الذي يتوافر فيه هذا الخيار لا يزال محدوداً جداً، رأى مدير الهندسة في شركة "برايم إير" جيسون باتراو أنه جدير بالمراهنة عليه لأن زبائن الشركة "أرادوا دائماً مزيداً من السرعة".

وأوضح في مقابلة خلال المؤتمر التسويقي السنوي لمجموعة "أمازون" أن "استخدام الطائرات المسيّرة من بُعد يتيح التوصيل خلال ثلاثين دقيقة على نطاق واسع".

ولكن حتى لو استخدمت "برايم إير" طائراتها المسيّرة الجديدة التي تتمتع بكفاءة أكبر اياً كانت الظروف الجوية، لا تزال بعيدة كل البعد عن حل مجموعة مشكلات، من بينها التوصيل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

إلاّ أن محفظتها آخذة في النمو، إذ أضيفت إليها الأدوية بوصفة طبية لمستخدمي الخدمة في كوليدج ستيشن بولاية تكساس.

وقبل مرحلة التوصيل، تستخدم "أمازون" في مستودعاتها الروبوتات لتسريع إعداد الطرود وتوزيعها.

وزوّدت "أمازون" في الآونة الأخيرة أحد مراكزها اللوجستية في تكساس نظاماً آلياً جديداً أطلقت عليه تسمية "سيكويا"، يتضمن رافعات وأذرعاً ميكانيكية، وتقنيات رؤية بواسطة الكمبيوتر.

وتستخدم "أمازون" في الوقت الراهن 750 ألف روبوت في مستودعاتها، ولكنها تهدف إلى جعل مختلف الآلات أكثر ترابطاً وقابلية للتشغيل البيني.

- توفير الوقت- وشرحت الشركة في بيان أن نظام "سيكويا" يساعد في تعجيل عملية فرز المنتجات المستلمة في المستودعات وتوضيبها "بنسبة تصل إلى 75 في المئة"، ما يسمح بعرضها للبيع بسرعة أكبر.

ويتيح النظام خفض وقت معالجة الطلبية بنسبة 25 في المئة في أفضل الحالات.

ولاحظ أندرو ليبسمان من شركة "إنسايدر إنتيليجنس" أن "المبيعات الحضورية في المتاجر الفعلية لا تزال تشكّل أكثر من 80 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى أن عملية الشراء فورية".

وشدّد المحلل على ضرورة أن تسعى الشركة باستمرار إلى المزيد من تسريع عمليات التسليم، بما يمكّنها من تعزيز قدرتها على منافسة المتاجر الفعلية، وبالتالي تكبير سوق المبيعات عبر الإنترنت.

