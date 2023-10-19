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أحداث في صور

روبوت الصناعة

روبوت الصناعة

روبوت يصنع ألواحا شمسية في محطة هانوا كيوسيلز للطاقة الشمسية وسط مدينة دالتون الأمريكية. «أ.ب »

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