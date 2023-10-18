اجتماع سعودي سنغافوري يؤكد على أهمية التعاون في مشاريع جديدة وابتكارية

عقد في الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السنغافوري، بحضور رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، ووزير التجارة ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، ووزير التعليم يوسف البنيان، والمستشار بالديوان الملكي فهد بن عبدالله تونسي، ورؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.

ووفقا لـ"واس"، جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تحديثات رؤية السعودية 2030 وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، حيث تم تسليط الضوء على التحول في المملكة خلال السبع سنوات الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة، بالإضافة إلى مناقشة فرص الشراكة الاستثمارية في قطاعات الطاقة والمالية والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

كما أكد الاجتماع على أهمية التعاون في مشاريع جديدة وابتكارية، للارتقاء باقتصاد المملكة وسنغافورة، وبحث التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وزيادة حجم الدعم في مجال اللوجستيات والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى التعاون في صناعة الترفيه، بما في ذلك القطاعات الأساسية مثل: الضيافة والفعاليات والمتنزهات الترفيهية، وتعزيز التعاون في القطاع المالي والتقنية المالية، وبحث سبل دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين.

ويهدف الاجتماع إلى الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وسنغافورة، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.