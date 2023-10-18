الجيش الإسرائيلي يدعي: قصف المستشفى مصدره "حركة الجهاد"

أدعى الجيش الإسرائيلي اليوم أنه لا دليل على ضربة مباشرة على مستشفى في قطاع غزة أمس حيث قتل مئات الفلسطينيين في انفجار.

وقال متحدث عسكري بحسب "رويترز"، إنه ليس هناك أضرار هيكلية في المباني المحيطة بالمستشفى الأهلي المعمداني ولا توجد حفر كتلك التي تحدثها الغارات الجوية.

واتهم المتحدث حركة حماس بتضخيم عدد القتلى جراء الانفجار وقال إنها لا تستطيع معرفة سبب الانفجار بالسرعة التي أعلنته بها، فيما ألقت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية الانفجار الدامي على إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن الانفجار كان نتيجة لإطلاق صاروخي فاشل من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وذكر المتحدث أن 450 صاروخا تم إطلاقها من غزة لم تصل إلى هدفها وسقطت داخل القطاع خلال الأحد عشر يوما الماضية.