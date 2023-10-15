"نادك" : 5 نوفمبر موعدا للتصويت على زيادة رأس المال 2 مليار ريال بطرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، دعوة مساهميها يوم 5 نوفمبر المقبل إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال، لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وفي حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في "إيداع" نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.