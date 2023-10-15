"أكوا باور" : تعيين عبدالله عبدالجبار عضوا في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر

أعلنت شركة "أكوا باور" موافقة مجلس الإدارة، على تعيين عبدالله عبدالجبار عضوا بمجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر في المجلس استكمالا لدورته التي تنتهي في 4 يناير 2025.

عبدالله عبد الجبار حاصل على البكالوريويوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 1998، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار، ويتمتع بخبرة 20 عاما في القطاع المالي محليا ودوليا في مجالات الاستثمارات والتخطيط الاستراتيجي والخدمات المصرفية والاستشارات وتمويل الشركات وأسواق رأس المال، وهو عضو في العديد من مجالس الإدارة ولجان مجلس الإدارة لكيانات مرموقة.