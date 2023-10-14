صندوق النقد ينجح في إضافة 3 مليارات دولار للصناديق الاستئمانية لأشد البلدان فقرا

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم إن صندوق النقد الدولي حقق هدفه الخاص بجمع الأموال لزيادة موارد الصناديق الاستئمانية الميسرة لأفقر دول العالم بمقدار ثلاثة مليارات دولار.

وقال جورجيفا في بيان اليوم إن التبرعات ستضمن أن الصندوق الاستئماني للحد من الفقر والنمو يمكنه الاستمرار في تقديم قروض بدون فائدة للدول.

ومنذ بداية جائحة كوفيد19- في عام 2020، زاد الإقراض من خلال الحد من الفقر بمقدار خمسة أضعاف، إلى نحو 30 مليار دولار، ليستفيد منه

56 بلدا، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

ومن المتوقع أن يصل الطلب على دعم الحد من الفقر إلى ما يقرب من 40 مليار دولار خلال الفترة 2024-2020، أي نحو خمسة أضعاف المتوسط

التاريخي.

ويوجد حاليا 30 دولة (نحو 45 % من جميع الدول المؤهلة لإعلان استراتيجية الحد من الفقر والنقل) لديها برنامج مستمر مدعوم من قبل فريق الحد من الفقر والحد من الفقر، وهي أكبر حصة منذ إنشاء استراتيجية الحد من الفقر في عام 2009.