"جرير" تربح 296 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 .. بارتفاع 8.2 %

أعلنت شركة جرير للتسويق عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2023-09-30 (3 أشهر)
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
2,639
|
2,517
|
4.85
|
2,435.7
|
8.35
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
384.4
|
372.3
|
3.25
|
239.6
|
60.43
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
316.1
|
291.3
|
8.51
|
174.8
|
80.83
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
296.3
|
273.7
|
8.26
|
155.8
|
90.18
|
إجمالي الدخل الشامل
|
295.1
|
270.9
|
8.93
|
155.4
|
89.9
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
7,792.4
|
6,814.4
|
14.35
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
947.7
|
945.9
|
0.19
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
755.4
|
751
|
0.58
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
699.9
|
702.2
|
-0.33
|
إجمالي الدخل الشامل
|
688.2
|
686.4
|
0.26
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
1,799.8
|
1,801.5
|
-0.09
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.58
|
0.59
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع إلى:
- زيادة المبيعات بنسبة 4.8 % نتيجة زيادة مبيعات العديد من الأقسام وخاصة قسمي الكمبيوتر وألعاب الفيديو.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى.
- انخفاض مصروفات البيع والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي تضمن انفاقا أكبر على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع إلى:
- زيادة المبيعات بنسبة 8.3 % نتيجة زيادة مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسمي المستلزمات المدرسية والمكتبية وقسم الكمبيوتر.
- ارتفاع نسبي لهامش الربحية بسبب التغير الإيجابي للمزيج البيعي مقارنة بالربع السابق حيث تضمن الربع الحالي وزنا أكبر لمبيعات الأقسام ذات الربحية المرتفعة نسبيا، مما كان له الأثر الأكبر في الزيادة الكبيرة في إجمالي الربح الذي ارتفع بنسبة 60.4%.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى.
- انخفاض تكلفة التمويل نتيجة انخفاض الاقتراض.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود سبب الانخفاض إلى:
- على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4 % نتيجة زيادة مبيعات أغلب الأقسام وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو إلا أن اجمالي الربح شهد زيادة طفيفة بواقع 0.2% بسبب الخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية والكمبيوتر وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزنا أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبيا.
- وبرغم هذه الزيادة في اجمالي الربح الا أن صافي الربح قد انخفض بنسبة 0.3% بسبب زيادة المصروفات غير التشغيلية وخاصة تكلفة التمويل، والتي ترجع بصورة رئيسة إلى زيادة الاقتراض خاصة في الربع الثاني من العام الحالي.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|
هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2023 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها بعد من قبل مراجعها الخارجي.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
لا يوجد
|
معلومات إضافية
|
- شهدت فترة التسعة أشهر من العام الحالي والفترة المماثلة من العام الماضي انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح ويرجع ذلك أساسا إلى خسائر فروق العملة وخاصة في الربع الأول من العام الحالي والعام الماضي والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في مارس 2022.
- ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1,200 مليون سهم بعد تجزئة السهم الواحد الى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023م.
- تم افتتاح 3 معارض جديدة خلال هذه الفترة بتاريخ 2023/2/24 بمنطقة المدينة الجامعية بالشارقة الإماراتية، وبتاريخ 2023/4/10 بمجمع الأفنيوز بمنطقة الري بالكويت، وبتاريخ 2023/8/11 في حي الأصالة على طريق الحرمين في جدة.
- كما تم إغلاق المعرض الكائن بمجمع الراشد مول بالخبر، اعتبارا من 2023/2/24 حيث تم استبداله بمعرض آخر بنفس المجمع بمساحة أكبر تم افتتاحه في 2023/4/16.
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