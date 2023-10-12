"جرير" تربح 296 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 .. بارتفاع 8.2 %

- شهدت فترة التسعة أشهر من العام الحالي والفترة المماثلة من العام الماضي انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح ويرجع ذلك أساسا إلى خسائر فروق العملة وخاصة في الربع الأول من العام الحالي والعام الماضي والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في مارس 2022.

- ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1,200 مليون سهم بعد تجزئة السهم الواحد الى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023م.

- تم افتتاح 3 معارض جديدة خلال هذه الفترة بتاريخ 2023/2/24 بمنطقة المدينة الجامعية بالشارقة الإماراتية، وبتاريخ 2023/4/10 بمجمع الأفنيوز بمنطقة الري بالكويت، وبتاريخ 2023/8/11 في حي الأصالة على طريق الحرمين في جدة.

- كما تم إغلاق المعرض الكائن بمجمع الراشد مول بالخبر، اعتبارا من 2023/2/24 حيث تم استبداله بمعرض آخر بنفس المجمع بمساحة أكبر تم افتتاحه في 2023/4/16.