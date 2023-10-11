ارتفاع التضخم في روسيا خلال سبتمبر إلى 6 % في ظل تراجع الروبل

ارتفع معدل التضخم في روسيا في سبتمبر إلى 6 في المائة، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" اليوم، في وقت تواجه موسكو أيضا تراجعا في قيمة الروبل.

وقالت روستات إن ارتفاع الأسعار بلغ 6 في المائة مقارنة بـ 5.5 في المائة في أغسطس.

ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وأعلنت الحكومة الروسية في سبتمبر أنها ستقيد مؤقتا صادرات البنزين ووقود الديزل من أجل استقرار السوق المحلية، وسط ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض المناطق.

كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وفي بورصة موسكو اليوم، بلغ سعر الصرف 100 روبل للدولار و106.5 روبل لليورو.

ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيس من 8.5 إلى 12 في المائة ثم إلى 13 في المائة.

من جهتها، حذرت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي من أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتباطأ في النصف الثاني من العام.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلّل من أهمية التحديات الاقتصادية، قائلا إن اقتصاد بلاده التي تعاني العقوبات "مستقر".