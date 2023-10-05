عودة السيارة الصغيرة القديمة "إيزتا" إلى الحياة كسيارة كهربائية كليا

عادت واحدة من أشهر السيارات الصغيرة القديمة إلى الحياة مرة أخرى كسيارة كهربائية تعمل في المناطق الحضرية المزدحمة.

وقد استحوذت شركة سويسرية استحوذت على سيارة الخمسينيات الشهيرة إيزتا وحولتها إلى سيارة كهربائية باسم ميكرولينو تسع شخصين ويبلغ طولها 2.5 متر وعرضها 1.5 متر.

وكما كان الحال في السيارة الأصلية فإن باب السيارة ميكرولينو معلق بمفصلة أمامية وخلفها مقعدين ضيقين لشخصين وهو ما يجعل من السهل إيقافها في أماكن الانتظار الضيقة والخروج من السيارة.

وبفضل السقف المتحرك فإنها تعد واحدة من أصغر السيارات المكشوفة في أوروبا. وتعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 17 حصانا، لكن بفضل خفة وزنها، تستطيع الوصول إلى سرعة 50 كيلومترا في الساعة خلال خمس ثوان فقط. كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 90 كيلومترا في الساعة، وهو ما يجعلها مناسبة للرحلات داخل المدن لكنها أقل ملائمة للرحلات الأطول.

وتم تزويد السيارة ببطارية بقوة 10.5 كيلوواط/ساعة، ويصل مداها إلى 177 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، في حين سيتم طرح نسختين إضافيتين ببطارية بقدرة 6 كيلوواط/ساعة ومدى 91 كيلومترا وبطارية بقدرة 14 كيلوواط/ساعة ومدى 230 كيلومترا.

في الوقت نفسه فإن شحن بطارية السيارة سيحتاج إلى الصبر، حيث يحتاج شحن البطارية بنسبة 80 في المائة إلى ما بين ثلاث وأربع ساعات وفقا لحالة البطارية.

وتزن السيارة أقل من 450 كيلوجراما، وهي مصممة للمنافسة في فئة السيارات الخفيفة، والتي يسمح بقيادتها في بعض الدول مثل فرنسا دون الحاجة إلى حمل رخصة قيادة قياسية.

ويبدأ سعر السيارة من 22.69 ألف دولار، في حين سيكون سعر النسخة المزودة بالبطارية الأقل قدرة أقل من 20 ألف دولار بحسب ما أعلنته الشركة المصنعة.