160 مليار ريال قروض بنك التنمية الاجتماعية في 9 أشهر .. تجاوزت 2022 بأكمله

قدم بنك التنمية الاجتماعية قروضا مالية للمستفيدين خلال تسعة أشهر من العام الجاري بلغت قيمتها 160 مليار ريال لكل الفئات المستفيدة من خدمات البنك، وهي تزيد على إجمالي العام الماضي البالغة 130 مليار ريال بنسبة 28 في المائة.

ووفقا لبيانات رسمية من البنك، بلغ عدد المستفيدين من جميع خدمات بنك التنمية التمويلية نحو 3.2 مليون شخص حتى الآن.

إلى ذلك، أعلن البنك تقديم تمويل تنموي قدره 2.3 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 39 ألف مستفيد من جميع أطياف وشرائح عملائه من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسي الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك للربع الثالث من 2023 برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس تقرير الأداء التمويلي للبنك عن الربع الثالث، الذي كشف أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، بتمويلات تفوق 1.2 مليار ريال لأكثر من 18 ألف رائد أعمال وممارس للعمل الحر، استفادوا من حزمة متنوعة من خدمات الدعم والمساندة وتطوير الأعمال، التي تقدم عبر عدد من منصات بناء القدرات التابعة للبنك، مثل مركز "دلني للأعمال" و"جادة 30" التي تمثل المفهوم الجديد لفروع البنك في دعم ريادة الأعمال في المناطق بما يعظم الأثر التنموي على المشهد الوطني.

وتناول التقرير الجهود في التمويل الاجتماعي، الذي شمل أكثر من 21 ألف مواطن ومواطنة بقيمة تفوق مليار ريال خلال الربع، موضحا أن عدد الحسابات الادخارية المدعومة من البنك بلغ 40 ألف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث بما يتناغم مع تعزيز وتمكين التخطيط المالي المندرج تحت مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030.

واطلع المجلس على مسار البرامج والمبادرات التحولية للبنك والخطط التشغيلية، التي مكنت البنك من تقديم خدمات رقمية ميسرة ومرنة لعملائه ومستفيديه.

وبين وزير الموارد البشرية، في ختام الاجتماع، أن هذه الإنجازات تجسد حجم الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسي الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

وأشار إلى استمرار جهود التكامل والتعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المملكة.

وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية يعد منصة فاعلة وحيوية لدعم ريادة الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع، وتعزيز مشاركتهم لتحقيق أهداف برامج رؤية السعودية 2030.