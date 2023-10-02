نمو قوي لشحنات الهواتف الذكية في السعودية .. 35 % في الربع الثاني

شهدت سوق الهواتف الذكية في السعودية نموا قويا في الربع الثاني من عام 2023، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو في الفترة المقبلة، مدفوعا بالطلب المتزايد على التكنولوجيا المتطورة والابتكارات المستقبلية في صناعة الهواتف الذكية.

وفقا لأحدث التقارير، سجلت شحنات الهواتف الذكية في السعودية نموا بنسبة 35 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023، وهذا هو الربع الثاني الذي يشهد نموا في السوق.

وخلال الربع الثاني حظى شهر رمضان بأهمية كبيرة من المستهلكين في المملكة، حيث امتد موسم المبيعات خلاله سبعة إلى ثمانية أسابيع، وكان أطول فترة مبيعات خلال العام، حيث أنفق العملاء مبالغ كبيرة على الهدايا، وشملت الاستراتيجيات هذا العام حملات تسويقية إبداعية وعروضا وخصومات جذابة وصلت نسبتها إلى 50 في المائة في بعض الأحيان، إضافة إلى عروض مجمعة وهدايا مجانية.

كما تستمر أنشطة التجارة الإلكترونية في الارتفاع بفضل التحول الرقمي وأنشطة الترويج المكثفة وخيارات التمويل الميسرة مثل “اشتر الآن وادفع لاحقا”، إضافة إلى جودة خدمات التوصيل في أنحاء المملكة، حيث نظمت شركات مثل سامسونج وهواوي وهونور إضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية فعاليات مبيعات ممتدة أسهمت في تحقيق هذا النمو.

وتعزى أسباب هذا النمو القوي إلى عوامل متعددة. أولا، يلعب الارتفاع المستمر في نسبة التأهيل الرقمي وانتشار استخدام الهواتف الذكية في الحياة اليومية دورا رئيسا في زيادة الطلب، ويعد الهاتف الذكي أداة حيوية للاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه والعمل، ما يدفع المستهلكين إلى الترقية إلى أحدث الطرازات والتقنيات، كما أن تزايد الوعي بأهمية الابتكار التكنولوجي والتحسينات المستمرة في أداء الهواتف الذكية يلعب دورا في جذب المستخدمين، وتقدم الشركات المصنعة للهواتف الذكية ميزات وتقنيات جديدة مثل كاميرات عالية الدقة وشاشات متقدمة وأداء أسرع ومزايا الذكاء الاصطناعي، ما يشجع المستهلكين على شراء هواتف جديدة ومحدثة.

وفي ظل تزايد قوة الشبكات اللاسلكية وتوسع تغطية شبكات الجيل الخامس في المملكة، يتوقع أن يكون لهذا العامل دور مهم في دفع نمو سوق الهواتف الذكية. فتقنية الجيل الخامس تعد بسرعات اتصال فائقة وأداء محسن، ما يعزز تجربة المستخدم ويدفع إلى زيادة التبني واستخدام الأجهزة الجديدة المتوافقة مع هذه التقنية.

ومن المتوقع أن يستمر النمو في سوق الهواتف الذكية في السعودية في الفترة المقبلة، بفضل زيادة اعتماد التكنولوجيا في مختلف القطاعات مثل التعليم والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتتطلع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى تلبية احتياجات المستهلكين وتقديم منتجات مبتكرة ومتطورة للحفاظ على زخم النمو في السوق.

ومن حيث الحصص السوقية لشحنات الهواتف الذكية في المملكة، حققت “سامسونج” نموا سنويا قدره 23 في المائة في شحنات الربع الثاني بفضل سلسلة توريد مستقرة وأداء قوي في المناسبات، وسجلت العلامة التجارية مبيعات مستمرة لسلسلة جلاكسي A، أما مبيعات “أبل” فقد تضاعفت بفضل الطلب المستمر على سلسلة آيفون 14، خاصة النسخ الأحدث منها، كما استفادت العلامة بشكل كبير من نمو الشراء عبر الإنترنت وخيارات التمويل المتعددة.

بينما حققت “شاومي”، التي حافظت على المركز الثالث، نموا قدره 17 في المائة خلال الربع الثاني وحققت العلامة نموا في فئة الأسعار من 100 - 149 دولارا بفضل “ريدمي 12 سي”، كما أظهرت سلسلة “ريدمي نوت 12” أداء جيدا، أما “موتورولا” فقد حققت نموا سنويا في الربع الثاني بفضل عروضها في فئات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، كما تحسنت العلامة في توفير إطلاقاتها الجديدة في السوق السعودية، بما فيها أجهزتها القابلة للطي وسلسلة “رايزر 40”، أما “هونور” فكانت واحدة من أسرع العلامات نموا في الربع الثاني من 2023، حيث عملت باستمرار على تحسين توفير منتجاتها وحضورها في القنوات، فضلا عن مشاركتها في الفعاليات المحلية، وخلال موسم رمضان، قدمت “هونور” خصومات كبيرة على مجمل منتجاتها، مثل “هونور 70” إلى سلسلة “إكس”.