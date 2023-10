بإيرادات 23 مليون دولار .. فيلم "باو باترول" يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم "باو باترول: ذي مايتي موفي" ("PAW Patrol: The Mighty Movie") شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له، محققا إيرادات بلغت 23 مليون دولار، ليتفوّق بذلك على فيلم الرعب "سوو إكس" ("Saw X")، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وأشاد الخبير ديفيد غروس بـ "انطلاقة مذهلة" لفيلم "باو باترول"، مضيفا "يفترض أن يحقق العمل أرباحا، رغم أنه ليس بمستوى أفلام ديزني وبيكسار وإيلومينيشت، فضلا عن أن ميزانيته أقل بكثير من ميزانياتها".

وفي فيلم التحريك هذا، أعار الممثل والفكاهي الأمريكي كريس روك وبطلة كرة المضرب السابقة سيرينا وليامس صوتيهما لشخصيات من الكلاب تتمتع بقوى خارقة. وفي هذه المغامرة الجديدة المستوحاة من الرسوم المتحركة الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، تلاحق مجموعة "سوبر باترول" أشرارا خارقين تسعى إلى إيقافهم من أجل إنقاذ مدينة المغامرات (أدفنتشر سيتي).

وحل ثانيا في الترتيب فيلم الرعب "سوو إكس" ("Saw X") محققا في أول عطلة نهاية أسبوع له 18 مليون دولار، في أداء جيد لعمل بلغت ميزانيته 13 مليون دولار. وفي هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام "سوو"، يسعى السفاح الشهير والمصاب بالسرطان للانتقام من مجموعة أشخاص مسؤولين عن عملية احتيال، مستخدما أساليب بارعة.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "ذي كرييتور" ("The Creator") مع إيرادات بلغت 14 مليون دولار. وتدور أحداث هذا العمل في عالم يخوض فيه البشر حربا ضد الذكاء الاصطناعي.

وتراجع فيلم الرعب "ذي نان 2" ("The Nun II") إلى المركز الرابع بعدما كان تصدر شباك التذاكر الأسبوع الفائت. وحقق أحدث أفلام سلسلة "كونجورينغ" عائدات بـ4.7 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم "ذي بلايند" ("The Blind") من إنتاج شركة "فانثوم إيفنتس" محققا 4.1 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم في مستنقعات لويزيانا خلال ستينيات القرن الفائت، ويصور الكفاح اليومي لنجم "دك داينستي" فيل روبرتسن مع الإدمان والحب.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية:

6- "إيه هنتينغ إن فينيس" (3,8 مليون دولار).

7- "دام ماني" (3,5 مليون دولار).

8- ""ذي إيكوالايزر 3" (2,7 مليون دولار).

9- "إكسباندبلز" (2,5 مليون دولار).

10- "باربي" (1,4 مليون دولار).