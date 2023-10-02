"البحر الأحمر" تكمل إجراءات الاستحواذ على 51% من "فيرست فيكس"

أعلنت شركة "البحر الأحمر العالمية" أن جميع الشروط المطلوبة لإتمام تحويل 51 في المائة من حصص فيرست فيكس وفقا لوثائق الصفقة قد تم استيفائها، حيث تم تحويل جميع الحصص المستحوذ عليها من البائع الى البحر الأحمر العالمية.

وسيتم تمويل سعر الشراء للمستحوذ على مرحلتين، حيث تم دفع المرحلة الأولى منها عند إغلاق الاستحواذ في 01-10-23. جدول الدفع الكامل للصفقة هو على النحو التالي:

1. تم دفع مبلغ قدره 250 مليون ريال "المقابل المبدئي" للمساهمين البائعين في فيرست فيكس نقدا في 01-10-23. تم تمويل المقابل المبدئي من خلال موارد شركة البحر الأحمر العالمية الخاصة.

2. سيتم سداد مبلغ قدره 294 مليون ريال "المقابل الآجل" للمساهمين البائعين عند استيفاء شروط معينة بشأن هذا المقابل الآجل. يشترط على شركة البحر الأحمر العالمية لكي تحتفظ بحصتها البالغة 51 في المائة من فيرست فيكس سداد المقابل الآجل وفقا لشروط صفقة الاستحواذ على 51 في المائة من فيرست فيكس ويكون بذلك تم استيفائها.

وفقا لوثائق الصفقة، ستكون لدى شركة البحر الأحمر العالمية خيار رسملة الدين "من خلال إصدار أسهم إضافية في فيرست فيكس" بقيمه المقابل الآجل. على أن تكون هذه الرسملة خاضعة للموافقات والتشريعات النظامية."

سيتم دمج القوائم المالية لشركة البحر الأحمر العالمية في الربع الرابع من 2023.