انخفاض أرباح "الوطنية للبناء والتسويق" 20% في النصف الأول إلى 26 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر )

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 316,458 320,745 -1.34 إجمالي الربح (الخسارة) 42,001 43,416 -3.26 الربح (الخسارة) التشغيلي 32,496 34,488 -5.78 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 26,215 32,583 -19.54 إجمالي الدخل الشامل 26,215 32,583 -19.54 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 291,451 260,503 11.88 ربحية (خسارة) السهم 2.18 2.72 جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي

وانخفاض صافي الربح إلى 26.2 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 32.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بانخفاض ما نسبته 19.54 في المائة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل إلى 19 مليون ريال للفترة الحالية متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).