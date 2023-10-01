انخفاض أرباح "الوطنية للبناء والتسويق" 20% في النصف الأول إلى 26 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر )
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|316,458
|320,745
|-1.34
|إجمالي الربح (الخسارة)
|42,001
|43,416
|-3.26
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|32,496
|34,488
|-5.78
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|26,215
|32,583
|-19.54
|إجمالي الدخل الشامل
|26,215
|32,583
|-19.54
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|291,451
|260,503
|11.88
|ربحية (خسارة) السهم
|2.18
|2.72
|جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي
وانخفاض صافي الربح إلى 26.2 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 32.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بانخفاض ما نسبته 19.54 في المائة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل إلى 19 مليون ريال للفترة الحالية متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).
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