وكيل أوسيمن يهدد بإجراءات قانونية ضد نابولي بعد فيديو "سخرية"

قال مدير أعمال فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي إن اللاعب "يحتفظ بحقه في إتخاذ إجراءات قانونية" ضد النادي بعد نشر فيديو سخرية من المهاجم النيجيري ومسحه من حساب الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في تيك توك.

وكتب روبرتو كاليندا في بيان في منصة إكس أن الفيديو تسبب "في أضرار حقيقية للاعب".

وأضاف "ما حدث اليوم من حساب نابولي الرسمي في تيك توك غير مقبول. فيديو السخرية تم نشره علنا قبل مسحه.

"نحتفظ بحقوقنا في إتخاذ إجراءات قانونية وأي طرق أخرى لحماية فيكتور".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من نابولي.

وأهدر أوسيمن ركلة جزاء في التعادل مع بولونيا في الدوري يوم الأحد.

وأبدى اللاعب اعتراضه بعد استبداله خلال المباراة، وصرخ في المدرب رودي جارسيا الذي قلل من أهمية الواقعة بعد ذلك.

ويحتل نابولي حامل اللقب المركز السابع، ويستضيف أودينيزي اليوم الأربعاء.

