فاجعة في العراق .. 100 قتيل على الأقل في حريق بحفل زفاف

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 150 في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما توقعت مصادر محلية ارتفاع عدد الوفيات.

وقال الدفاع المدني العراقي "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

وأضاف "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وأظهر مقطع مصور من مراسل رويترز في الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى.

وأفادت بيانات رسمية بأن السلطات الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق شبه المستقل أرسلت سيارات إسعاف وأطقما طبية إلى الموقع.

