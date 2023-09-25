أدنى مستوى في شهر للأسهم الأوروبية إثر مخاوف حيال الصين وأسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر اليوم، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 في المائة ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي. وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه والسلع المنزلية والشخصية بأكثر من 2 في المائة لكل منها لتقود الانخفاضات في القطاعات.

وتراجع سهما شركتي إل.في.إم.إتش وكرينج المتأثرتين بالوضع في الصين 2.6 في المائة و4.5 في المائة على الترتيب وسط مخاوف مستمرة بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.8 في المائة مع تراجع أسعار المعادن بفعل ارتفاع المخزونات والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول عالميا.

وقيم المستثمرون قرارات البنوك المركزية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي في الوقت الذي ألمح فيه البنك المركزي الأوروبي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في أكتوبر، في حين أظهرت بريطانيا وسويسرا واليابان موقفا أقل تشددا على نحو مفاجئ.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم إن رفع أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يساعد في خفض التضخم إلى 2 في المائة.

وانخفض مؤشر داكس الألماني 1 في المائة بعد أن أظهرت أحدث البيانات تدهور معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر لتنخفض للشهر الخامس على التوالي.