تراجع أسعار المنتجين في إسبانيا بأسرع وتيرة خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني اليوم الاثنين تراجع أسعار المنتجين بأسرع وتيرة خلال شهر أغسطس الماضي، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الطاقة.

وسجلت أسعار المنتجين تراجعا سنويا بلغ 10 في المائة خلال أغسطس الماضي بعد انخفاض بنسبة 8.6 في المائة في يوليو الماضي. وهذا يعد سادس تراجع على التوالي لأسعار المنتجين، كما أنه يمثل أكبر نسبة تراجع منذ بدء تسجيل البيانات عام 1976.

وباستثناء أسعار الطاقة، تراجعت أسعار المنتجين إلى 1.7 في المائة في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 1.8 في المائة في يوليو الماضي.

مع ذلك، سجلت أسعار المنتجين زيادة شهرية تقدر بـ 1.2 في المائة مقارنة بانخفاض 0.2 في المائة في يوليو الماضي.

ويرجع الانخفاض السنوي إلى تراجع أسعار الطاقة 29.3 في المائة وتراجع أسعار السلع الوسيطة بنسبة 5.8 في المائة.

