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أحداث في صور

إخماد

إخماد

"أ.ب"
طائرة تسقط الماء لإخماد حريق في منطقة غابات سيرا دو مار وسط ولاية باهيا البرازيلية.
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