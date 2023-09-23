طائرة تسقط الماء لإخماد حريق في منطقة غابات سيرا دو مار وسط ولاية باهيا البرازيلية.
- 5 دول بينها السعودية تطلق مبادرة "مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي" لتعزيز الاستدامة
- منتدى عربي يدعو لتشكيل تكتل لمواجهة تحديات الطاقة والمياه والغذاء
- خبراء يرفضون توقعات البنك الدولي حول «الهجرة المناخية» .. عواقبه أقل وضوحا
- «الوطنية للإسكان»: تقديم مساكن لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025
- خطط لإلغاء القطاع الشمالي من مشروع سكك حديدية عالية السرعة
- تفجير «نورد ستريم» ما زال لغزا بعد عام على وقوعه .. قرار مرتقب بحلول 2024
- إيطاليا تعتزم تعديل ضريبة أرباح البنوك المثيرة للجدل بعد تهاوي أسهمها
- «أويل برايس»: التحول غير المدروس للطاقة يدعم أسعار النفط .. مرشحة لتجاوز 100 دولار
- مطالب لمواجهة أزمة «التشييد الألماني» .. خفض ضريبي والتوسع في التمويل
- 2.47 مليار دولار إنفاق يومي للكوريين عبر البطاقات .. ارتفعت 8.4 % في النصف الأول
أضف تعليق