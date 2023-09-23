ظنوها نائمة .. وفاة بريطانية خلال وجودها في الطائرة

صدم ركاب إحدى الرحلات على متن الخطوط الجوية البريطانية بوفاة إحدى المسافرات التي تبلغ من العمر 73 عاما بينما ظنوها نائمة طوال الرحلة. وكانت المرأة قد استقلت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 348 من مطار هيثرو إلى مطار مدينة نيس الفرنسية، ولكن يعتقد أنها أصيبت بنوبة قلبية في الجو.

وعقب الهبوط بدأ الركاب في جمع أمتعتهم والاصطفاف استعدادا للنزول، ثم أدركوا أن الراكبة، التي ظنوا أنها كانت نائمة لم تستجب.

وأخبر الركاب المذعورون المضيفات بما يجري وتم الاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ، لكن محاولات إنقاذ السيدة باءت بالفشل.

وقال مسؤول في مطار نيس: "يعتقد أن المرأة البالغة من العمر 73 عاما، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بنوبة قلبية".

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية لصحيفة "ديلي ميل": "للأسف، توفي أحد العملاء على متن رحلة جوية من لندن هيثرو إلى نيس، نحن غير قادرين على تقديم أو تأكيد مزيد من التفاصيل حول الراكب".

وأوضح الباحثون خلال دراسة أن خطر الإصابة بالسكتات واعتلالات القلب وأمراض الدورة الدموية يتزايد في المناطق التي يكثر فيها التعرض للضوضاء الناتجة من الطائرات والمناطق القريبة من المطارات.

وأجرى الباحثون دراستهم على 3.6 مليون شخص من سكان المنطقة القريبة من مطار هيثرو، وكشفت الدراسة أن نسبة الخطر تتزايد من 10 إلى 20 في المائة في المناطق التي تزداد فيها مستويات ضوضاء الطائرات.