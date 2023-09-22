طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي تقفز 25% في يونيو

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية اليوم تسجيل زيادة بنسبة 25 في المائة في عدد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفي يونيو الماضي، تقدم 83 الف و385 شخصا بطلب للحصول على حماية دولية في واحدة من الدول الأعضاء بالاتحاد وعددها 27 دولة.

ويقل هذا العدد عن الأعداد التي تم تسجيلها في خريف 2022، عندما كان يتم تقديم نحو 100 طلب شهريا للاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"الألمانية".

وعلى غرار الشهور السابقة، كان السوريون أكبر مجموعة ممن طلبوا اللجوء للاتحاد الأوروبي في يونيو 2023، يليهم الأفغان ثم الفنزويليون، ثم الكولومبيون.

واستقبلت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا سويا نحو 75 في المائة من إجمالي طلبات اللجوء في يونيو 2023.

وبالنظر إلى عدد طلبات اللجوء مقابل تعداد السكان في كل دولة من دول الاتحاد، تلقت قبرص أكبر معدل من طلبات اللجوء تليها النمسا.