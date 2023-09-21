الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 134 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 134 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 48 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 49 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 37 مليار دولار.

وبحسب "الألمانية"، من المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء ، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 45 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 46 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 36 مليار دولار، و جاء الطلب على السندات ذات العامين فوق المتوسط، في حين جاء في حدود المتوسط للسندات ذات الخمس و ذات السبعة أعوام.