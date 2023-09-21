التمارين الصباحية .. الأفضل لفقدان الوزن

كشفت دراسة جديدة عن أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير في فقدان الوزن.

وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ أعوام، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة.

ووفق شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، فقد استخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من خمسة آلاف شخص ما بين 2003 و2006.

لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.

وجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم".

وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة بـالرجال.

الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.

قالت الدكتورة سو ديكوتيس الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن: أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به. وما أنصح به الناس دائما هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك.

وإذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك.