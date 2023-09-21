انخفاض معظم البورصات الخليجية .. و«دبي» تمدد المكاسب للجلسة الثالثة

أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، غير أن بورصة دبي خالفت الاتجاه وأغلقت على ارتفاع.وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر القطري 0.2 في المائة إلى 10295 نقطة بفعل تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 في المائة.وأغلق مؤشر أبوظبي بلا تغير عند 9823 نقطة. وزاد سهم "برجيل القابضة" 0.7 في المائة، و"أدنوك للحفر" 1.8 في المائة، و"أدنوك للغاز" 0.9 في المائة، و"الدار العقارية" 0.7 في المائة. لكن مؤشر دبي صعد 1.6 في المائة إلى 4138 نقطة، ممددا مكاسبه لثالث جلسة، بدعم من قفزة 5.2 في المائة لسهم "إعمار العقارية". كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 في المائة، و"سوق دبي المالي" 3.2 في المائة، و"إعمار للتطوير" 5.5 في المائة.وزاد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4694 نقطة. ودعم المؤشر ارتفاع سهم "تأجير للتمويل" 2.2 في المائة، والبنك الأهلي 1.2 في المائة. وانخفض مؤشر البحرين 0.3 في المائة عند 1922 نقطة، مع تراجع سهم شركة ألمنيوم البحرين 1.3 في المائة.وهبط مؤشر الكويت 0.4 في المائة ليبلغ 7615 نقطة. وبلغت قيم التداول في البورصة أمس 38.1 مليون دينار، وزعت على 158.1 مليون سهم، بتنفيذ 11.65 ألف صفقة. وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 19797 نقطة، منهيا مكاسب استمرت خمسة أيام، بسبب هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1 في المائة.واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 166.47 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء بنحو 32.26 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 198.74 مليون جنيه.