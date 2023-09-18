فرنسا تحقق في سرقة 50 قطعة من تشكيلة "بالمان"

أعلنت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق بعدما سرقت أكثر من 50 قطعة من التشكيلة المقبلة لدار "بالمان" للأزياء، قبل أيام من انطلاق أسبوع الموضة في باريس.

وأفاد المدعي العام في بوبيني الواقعة في منطقة باريس بأن تحقيقا قد فتح في عملية سطو منظمة، وأوكل إلى الشرطة القضائية.

وأعلنت دار "بالمان" أنها لن تلغي عرض الأزياء، مبدية عدم رغبتها في التعليق على الحادثة لأن التحقيق جار فيما حصل، وفق "الفرنسية".

وكان مصمم أزياء "بالمان" أوليفييه روستان أعلن أن أكثر من 50 قطعة من تشكيلته المقبلة تعرضت للسرقة قبل أيام من عرض الدار خلال أسبوع الموضة في باريس.

وقال المصمم: اتصل بنا سائقنا ليخبرنا أنه تعرض لهجوم من مجموعة أفراد. وأضاف أن "أكثر من 50 قطعة سرقت".

وأضاف المصمم الذي يتولى منذ أبريل 2011 الإدارة الفنية للدار "لقد بذلنا جهودا شاقة جدا أنا وفريقي، وسنبذل مزيدا من الجهود ليلا ونهارا، وكذلك سيفعل موردونا".

وعثر على الشاحنة فارغة في منطقة ميتري موري الباريسية.

وأحدث روستان انقلابا في مفاهيم عالم الموضة من خلال الهيب هوب والتنوع في فريق عمله، وبادر إلى خطوات عدة لتقريب عالم السلع الفاخرة من الشباب وجعل الموضة في متناول الجميع. واكتسب شهرة واسعة أدخلته عالم النجوم.