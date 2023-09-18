"تاسي" يغلق قرب 11 ألف نقطة .. و"الراجحي" يسجل أدنى مستوى في 26 شهرا

تراجعت الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنحو 70 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ نهاية مايو الماضي.

لازالت أسهم البنوك الضاغط الرئيس على حركة السوق، مع تراجع مؤشر القطاع لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، فيما تستمر كذلك التراجعات على قطاعات رئيسة كالمواد الأساسية.

وانخفض سهم مصرف الراجحي الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام بنحو 1.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 69.6 ريال للسهم وهو الأدنى في نحو 26 شهرا.

سهم المصرف شهد خلال الفترة الماضية تداولات على نطاق عرضي، وذلك منذ إعلان المصرف تراجع أرباحه في الربع الثاني بنحو 2.5 في المائة مع تراجع دخل العمليات.

فيما تراجع سهم البنك الأهلي 1.2 في المائة مسجلا أدنى إغلاق منذ نهاية مارس الماضي، فيما تتضح الضغوط البيعية على السهم خلال الجلسات العشر الماضية التي لم تشهد فيها جلسة خضراء واحدة.

المؤشر العام أغلق عند مستوى 11036 نقطة، وسط تداولات 5.6 مليار ريال، كان التركيز الأكبر للسيولة من خلال قطاع البنوك.