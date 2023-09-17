5 فرق آسيوية تجاوزت 100 مباراة .. الهلال الأكثر

يعد فريق الهلال لكرة القدم، أكثر فرق قارة آسيا خوضا للمباريات في دوري أبطال آسيا منذ استحداث نظامها عام 2003 بلعبه 155 مباراة وبفارق 23 مباراة عن الثاني جونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي (132 مباراة)، حيث تنطلق غدا مباريات البطولة في نسختها الـ 21 تحت مسمى دوري أبطال آسيا.

وشارك في البطولة في نظامها الحالي 152 فريقا من منطقتي الشرق والغرب، فيما تشهد النسخة الحالية مشاركة 13 فريقا جديدا من بينهم الفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خاض خمس فرق 100 مباراة وأكثر وهم بجانب الهلال وجونبك هيونداي موتورز كلا من: العين الإماراتي (117 مباراة)، السد القطري (112 مباراة)، وباختاكور طشقند الأوزبكي (107 مباراة).

وارتفع عدد الفرق السعودية المشاركة في البطولة من 2003 إلى تسع فرق، بتواجد الفيحاء في هذه النسخة، سبق لهم المشاركة في 505 مباراة بواقع الهلال بـ 155 مباراة، الأهلي 95 مباراة، الاتحاد 92 مباراة، الشباب 77 مباراة، النصر 47 مباراة، الاتفاق 13 مباراة، التعاون 19 مباراة، والفيصلي سبع مباريات.

ويحتاج الاتحاد المشاركة في مباريات دور المجموعات والتأهل إلى دور الثمانية لتسجيل ثاني مئوية للفرق السعودية في البطولة (100 مباراة)، فيما يحتاج النصر خوض ثلاث مباريات لإكمال 50 مباراة في البطولة.

الجدير ذكره أن الهلال يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة بواقع أربعة ألقاب، فيما ضمت قائمة الأبطال الشرفية أيضا الاتحاد بلقبين.