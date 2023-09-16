السيسي يعلن 8 إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المصريين

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية نشره على فيسبوك.

وبحسب ما نقلته "الألمانية" تمثلت توجيهات السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة على النحو التالي:

أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 %، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألفا، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.

سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحافيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا: قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.