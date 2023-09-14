"أديس" تتجه إلى تسعير طرحها عند الحد الأعلى 13.5 ريال للسهم

يتجه الطرح العام الأولي لأديس القابضة، لتسعير طرحها عند 13.5 ريال للسهم وهو أعلى نقطة في نطاق التسعير، حيث تسعى الشركة إلى جمع 4.57 مليار ريال، من خلال طرح جزء من أسهمها إضافة إلى أسهم جديدة، ما يعد أكبر طرح خلال العام الجاري في السوق السعودية.

وكانت شركة الأهلي المالية، قد حددت النطاق السعري بين 12.5 ريال و 13.5 ريال للسهم لطرح 338.7 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس المال.

وبينت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما الحد الأقصى 65.4 مليون سهم، وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ويعد طرح "أديس القابضة"، التي يقع مقرها في مدينة الخبر وتدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، سادس اكتتاب في السوق الرئيسة خلال 2023، لتبلغ حصيلة الطروحات 8.52 مليار ريال.