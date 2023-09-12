طريق الحرير وجبال قوس قزح

أشخاص يركبون الجمال على طول الكثبان الرملية، وسط المعرض الثقافي السادس لطريق الحرير في متنزه تشانغي دانكسيا الجيولوجي بمقاطعة قانسو الصينية.

وانعقد المعرض في مدينة دونهوانغ خلال الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر الجاري تحت شعار "التواصل مع العالم: التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل".

وكانت مدينة دونهوانغ مركزا مهما على طريق الحرير القديم، حيث سهلت التفاعلات التجارية والثقافية بين الصين وآسيا الوسطى والمناطق الغربية، وتظهر جبال قوس قزح التي تشكلت على مدى 24 مليون عام من التطور الجيولوجي. "إ ب أ"