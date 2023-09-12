الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين اليوم مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا.

وبحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1912.39 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة لتسجل عند التسوية 1935.10 دولار للأوقية.

وبحسب "رويترز" قال بوب هابركورن كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك (بعض) عمليات الشراء الآمنة في الذهب".

ومما يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار 0.2 في المائة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقررة غدا، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 0.6 في المائة في أغسطس مقابل 0.2 في المائة في الشهر السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.07 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 في المائة إلى 910.82 دولار، وتقدم البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1236.17 دولار.