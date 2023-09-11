استثمار صيني بمليارات الدولارات لتعدين الذهب والنحاس في صربيا

تعهدت الصين ضخ مليارات الدولارات في منجم للذهب والنحاس في شرق صربيا، ما يمثل قفزة في استثمارات بكين في الدولة البلقانية.

ووقعت مجموعة زيجين الصينية للمناجم المملوكة للدولة مذكرة تفاهم نهاية الأسبوع الماضي بمدينة شيامن الصينية لاستثمار 3.8 مليارات دولار في مجمع للتعدين في مدينة بور الصربية شرق البلاد.

وبحسب "الفرنسية"، قالت دوبرافكا جيدوفيتش وزيرة المناجم والطاقة الصربية في بيان "بفضل هذه المذكرة (..) ستنضم صربيا إلى قائمة أكبر منتجي النحاس والذهب في أوروبا، كما ستؤمن فرصا جديدة للاستثمار".

في السنوات الأخيرة، وظفت بكين استثمارات بالمليارات في صربيا ودول البلقان لزيادة نفوذها الاقصادي في وسط أوروبا.

وفي ظل سعيها لجذب المستثمرين، سارعت صربيا للاستفادة مما تحققه الصين من مصالح وسط الصراع المستمر بين الشرق والغرب حول تعزيز النفوذ في منطقة البلقان.