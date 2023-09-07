الأسهم الأوروبية تتراجع لليوم السابع مع تدهور معنويات المستثمرين

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي اليوم، لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من خمسة أعوام متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وبحلول الساعة (07:30) بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة مسجلا أدنى مستوى في أسبوع. وكانت آخر مرة تكبد فيها سلسلة خسائر لسبعة أيام متتالية في فبراير 2018.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1 في المائة تقريبا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي جاءت أقوى من المتوقع أمس مما أثار المخاوف من أن التضخم العنيد يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي قرارات بخصوص السياسة النقدية هذا الشهر، وفي مؤشر جديد على التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا، أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الألماني انخفض بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو.

من ناحية أخرى، قفز سهم دايركت لاين جروب 14.1 في المائة بعد أن توقعت شركة تأمين السيارات والمنازل البريطانية تحقيق أرباح تشغيلية أفضل في 2024.