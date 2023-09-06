نساء يكافحن البطالة

نساء أفغانيات يعملن في مصنع للملابس في مزار الشريف بمقاطعة بلخ في أفغانستان، ويعمل المصنع منذ ست أعوام ويعمل به حاليا أكثر من 150 عاملا معظمهم من النساء والفتيات حيث يدعم مكافحة البطالة ودعم توظيف المرأة.

ويعبر مالك المصنع عن إمكانية توسيع منتجاته وتصديرها إذا قامت الحكومة بتسهيل العملية.

ويعبرن النساء والفتيات العاملات في المصنع والمتخصصات في خياطة ملابس الأطفال والبلوزات عن سعادتهن بإنشاء المصنع ويطالبن بزيادة الاهتمام بهذه النوعية من المصانع.