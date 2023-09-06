بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم والتدريب الإلكتروني في السعودية

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني، لتأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، عبر منحهم شهادات احترافية متخصصة تسهم بتجويد مسارهم العلمي والمهني بما يلبي متطلبات القطاع.

ويتيح المركز التسجيل في ثلاث شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى الخميس 2 نوفمبر، حيث سيقام لكل منها اختبار متخصص في 26 مقرا بمناطق المملكة، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وفق اشتراطات وضوابط الصندوق.

وتنقسم الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم إلى: الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) التي تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، ومقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD)، التي تستهدف مصممي الحقائب التدريبية، ومصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي، والاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) التي تستهدف الأفراد العاملين على ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني، ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس.

يذكر أن الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم تسري صلاحيتها لمدة أربعة أعوام من تاريخ إصدارها، وقد تم إطلاقها بنسختها السابقة بتاريخ 13 أغسطس 2022، وأقيمت اختباراتها في كافة مناطق المملكة، وشهدت حضور 1900 متقدم من الجنسين، من مختلف القطاعات التعليمية، إذ بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني 1435 مجتازا بمعدل 72 في المائة من المختبرين.

ويمكن لكافة الأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم متطلبات الأهلية للشهادة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني pc.nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected].