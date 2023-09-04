الذهب يستقر وسط رهانات وقف رفع الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة خلال عطلة عيد العمال في أمريكا اليوم، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي، إذ أصبح المتعاملون أكثر ثقة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انتهى على الأرجح من رفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1939.61 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال شهر عند 1952.79 دولار الجمعة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1965.70 دولار. ومعظم الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال، وفقا لـ"رويترز".

وراهن متعاملون يوم الجمعة على أن الفيدرالي الأمريكي انتهى على الأرجح من دورة رفع أسعار الفائدة بعد أن أشارت قفزة في معدلات البطالة في الولايات المتحدة ونمو الأجور بشكل معتدل إلى حدوث انفراج في أوضاع سوق العمل.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ومن المزمع أن يلقي سبعة مسؤولين على الأقل من الفيدرالي الأمريكي خطابات هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.07 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 955.20 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1224.91 دولار.