أندية الدوري الإنجليزي تنفق رقما قياسيا على الانتقالات .. السعودية الرابعة عالميا

أظهرت دراسة تحليلية لشركة ديلويت المالية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت مبلغا قياسيا قدره 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.97 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات التي انتهت أمس الجمعة، بينما حل الدوري السعودي للمحترفين رابعا بين الأكثر إنفاقا عالميا.

وأضافت الدراسة أن فترة الانتقالات، التي كانت مفتوحة من 14 يونيو حزيران إلى الأول من سبتمبر أيلول، تجاوزت الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.92 مليار جنيه إسترليني، حيث أنفقت أندية الدوري الممتاز 255 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير وحده.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مسؤولة عن 48 بالمئة من الإنفاق في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، بما في ذلك الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية، في بيان "الصيف الثاني على التوالي من الإنفاق القياسي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز يشير إلى أن نمو الإيرادات على أساس سنوي قد يعود بعد جائحة كوفيد-19.

"أنفق ما يقرب من ثلاثة أرباع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (14 ناديا) هذا الصيف أكثر من الصيف الماضي، مما يعكس زيادة شدة المنافسة".

وأنفق تشيلسي أكثر من مليار دولار على صفقات اللاعبين منذ انتقال ملكيته إلى الأمريكي تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو أيار 2022.

وحطم النادي اللندني الرقم القياسي للانتقالات في بريطانيا للمرة الثانية خلال عام واحد بالتعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا 106 ملايين جنيه إسترليني دفعها النادي للتعاقد مع لاعب الوسط إنزو فرنانديز في يناير كانون الثاني.

وتعاقد مانشستر سيتي حامل اللقب مع لاعب الوسط ماتيوس نونيز مقابل 53 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، بعد أن ضم جيريمي دوكو مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، والمدافع يوسكو جفارديول مقابل 77 مليون جنيه إسترليني، ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق.

وأنفق أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي 65 مليون جنيه استرليني على ضم المهاجم الألماني كاي هافرتس، ثم دفع 105 ملايين جنيه استرليني لضم لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس بينما أنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع المهاجم راسموس هويلوند.

وتعاقد نيوكاسل يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع، مع لاعب الوسط ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وضم نوتنجهام فورست، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 16، سبعة لاعبين في اليوم الأخيرة لفترة الانتقالات.

ووفقا للدراسة، فإن ما يقرب من نصف قيمة الانتقالات التي تلقتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من الخارج جاءت من أندية الدوري السعودي للمحترفين الذي احتل المركز الرابع بين الأعلى إنفاقا على الانتقالات مقارنة بأي دوري في العالم.

وقال كالوم روس، المدير المساعد في مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت "إن ظهور شريك أكثر نشاطا في سوق الانتقالات العالمية لديه القدرة على تسريع جهود الأندية لإنشاء نماذج أعمال مستدامة ماليا".