دراسة .. الأسبرين يساعد على تقليل احتمال الإصابة بالسكري

توصلت دراسة جديدة إلى أن تعاطي الأسبرين يوميا يمكن أن يساعد على تقليل احتمال الإصابة بمرض السكري.

ووجدت الدراسة التي نشرتها "الديلي ميل" أن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويتناولون جرعة منخفضة (100 ملغ يوميا) من الأسبرين كانوا أقل احتمالا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15%.

ويعتقد الخبراء أن مسكن الآلام الشائع يقلل الالتهاب، وهو المحرك الرئيس للمرض.

لكنهم حذروا من زيادة خطر النزيف لدى كبار السن من الأسبرين، ما يعني أنه يجب تناوله بانتظام فقط بعد مشورة الطبيب، كما هو الحال بعد نوبة قلبية.

وأراد الباحثون اختبار تأثير الأسبرين على مرض السكري ومستويات الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG)، مستويات السكر في الدم بعد فترة من عدم تناول الطعام، بين كبار السن.

ودرس الفريق بيانات أكثر من 16 ألف مشارك كانوا يتمتعون بصحة جيدة في بداية فترة الدراسة، حيث تم إعطاء نصفهم 100 ملغ من الأسبرين يوميا بينما تم إعطاء الآخرين علاجا وهميا.

وعند المتابعة بعد نحو خمسة أعوام، كان هناك 995 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالسكري - 459 منهم من تناولوا الأسبرين مقارنة بـ536 في مجموعة الدواء الوهمي - وهو انخفاض بنسبة 15%.

كما وجد أن لديهم معدل أبطأ في الزيادة في مستويات الجلوكوز في بلازما الصيام، وفقا للنتائج المقرر تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) في هامبورغ الشهر المقبل.

وقالت البروفيسورة صوفيا زونجاس، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، إن النتائج تظهر أن العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين تتطلب مزيدا من الدراسة في ما يتعلق بدورها في الوقاية من مرض السكري.