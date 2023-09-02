أبل تتحدى .. نصف مليون دولار مكافأة العثور على عيوب أمنية في آيفون

دعت شركة أبل الباحثين في مجال الأمن الرقمي للتقدم بطلب المشاركة في برنامج جهاز أبحاث أمان آيفون، الذى يعد جزءا من برنامج مكافآت الأخطاء الخاص بشركة Apple حيث يتم منح الباحثين الأمنيين أموالا نقدية مقابل العثور على عيوب أمنية في آيفون.

وكشفت أبل على صفحة الدعم الخاصة بها، أنه يمكن للباحثين الأمنيين التقدم بطلب للحصول على iPhone SRDP لعام 2024 و"العمل مع فرق الأمان لدى الشركة للمساعدة في حماية المستخدمين"، والتأهل للحصول على مكافآت ضخمه.

وتشير صفحة الدعم أيضا إلى أنه في الأعوام الأربعة الماضية اكتشف باحثو SRDP نحو 130 نقطة ضعف أمنية حرجة وذات تأثير كبير، حيث قالت الشركة "لقد ساعدتنا أفكارهم على تنفيذ إجراءات تخفيف جديدة لحماية منصاتنا".

وعدت الشركة أن مشكلات الأمان التي يتم العثور عليها في جهاز أبحاث الأمان مؤهلة أيضا للحصول على Apple Security Bounty، حيث قالت الشركة "يسعدنا أن نكافئ أكثر من 100 تقرير من باحثي SRDP لدينا، بجوائز متعددة تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي وجائزة متوسطة تبلغ نحو 18000 دولار ".

وكشفت الشركة أن التقديم عبر الإنترنت مفتوح بداية من 31 أكتوبر 2023، وأضافت أبل على صفحة الدعم: "سنراجع جميع الطلبات المقدمة بحلول نهاية العام ونخطر المشاركين المختارين في أوائل 2024".